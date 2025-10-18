Ahora

Bagnaia toca fondo y se acuerda de Márquez en Australia: "Si Marc hubiera estado aquí habría... "

El piloto italiano terminó la carrera al 'sprint' sobre el trazado de Phillip Island en penúltima posición y Bezzecchi amenaza seriamente la tercera posición que ocupa el de Ducati en el Mundial.

'Pecco' Bagnaia y Marc Márquez'Pecco' Bagnaia y Marc MárquezGetty

El GP de Australiase convirtió en la enésima pesadilla de 'Pecco Bagnaia'. El piloto italiano tiene cada vez peores sensaciones sobre su Ducati y finalizó la carrera al 'sprint' en decimonovena posición, a más de 30 segundos del líder, Marco Bezzecchi.

Además, el italiano tendrá que asumir una sanción de tres posiciones en la carrera del domingo. La situación es muy complicada. En un contexto donde cada vez cobra más fuerza la amenaza de Marco Bezzecchi, 'Pecco' ve como el de Aprilia se le acerca a ocho puntos en la clasificación general.

Por otro lado, Marc Márquez fue la gran ausencia después de su lesión en el GP de Indonesia. Michele Pirro sustituyó al ilerdense y fue el único piloto que quedó por detrás de Bagnaia en la primera carrera sin ninguna Ducatien el podio en toda la temporada.

Sin embargo, a pesar del desastre de la escudería, 'Pecco' se rindió al de Cervera: "Creo que si Marc hubiera estado aquí habría subido al podio". Un gesto que evidencia el respeto de un piloto que intenta comprender porque las sensaciones sobre la moto, exceptuando Motegi, empeoran cada semana.

"Las sensaciones son peores y también es difícil entenderlo. Al principio no estaba contento porque no podía luchar, solo seguirlos, pero la moto se comportaba de manera similar a la de 2024. Desde Le Mans, y luego en Austria, todo ha empeorado", sentenció el tricampeón.

