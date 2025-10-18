Tsitsipas señala los 'Grand Slams' que ganarán Alcaraz y Sinner: "Estoy bastante seguro..."

El tenista griego se rinde al número uno y dos del mundo y desvela la cifra de 'Majors' que cree que el español y el italiano terminarán ganando al término de su carrera.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a ser los grandes protagonistas del planeta tenis. El número uno y dos del mundo se medirán en la final del 'Six Kings Slam' por el premio en metálico más grande que reparte un torneo a nivel profesional.

Sinner superó en semifinales de Novak Djokovic. El italiano se impuso al de Belgrado con mucha facilidad. El resultado, 6-4 y 6-2 en casi una hora exacta. Antes, en cuartos de final, Jannik tampoco tuvo que emplearse a fondo para superar a Stefanos Tsitsipàs, el tenista con menos nivel del torneo.

El tenista griego, a pesar de la derrota, analizó la rivalidad de Alcaraz y Sinner dejando una predicción algo llamativa: "No soy bueno pronosticando. Solo diré que vamos a ver a Jannik y a Carlos ganar muchos Grand Slams más. Estoy bastante seguro de acabarán sus carreras con más de diez Grand Slams".

"Admiro sus estilos, diferentes y únicos: Alcaraz es más dinámico y se muestra más feliz dentro de una pista de tenis, es más creativo; Sinner es más robótico, más consistente, digamos que es ese tipo de jugador totalmente concentrado siempre. Eso sí, los dos lo tienen todo, todos los golpes", añade Stefanos en unas declaraciones recogidas por 'Tennis365'.

"Como rival de ambos, soy consciente de lo que son como jugadores y estoy entrenando constantemente para acercarme a su nivel: necesitamos acortar la distancia que hay entre ellos y el resto, y eso solo puede darse con correcciones en nuestro tenis", concluye Tsitsipas.