Ahora

A los 75 años

Muere el polémico abogado Rodríguez Menéndez, conocido por pasearse entre los platós de la prensa rosa en los 2000

Los detalles Emilio Rodríguez Menéndez, naciado en Madrid en 1952, ha fallecido a los 75 años, en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, tras haber estado varias semanas ingresado.

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez en una imagen de archivoEl abogado Emilio Rodríguez Menéndez en una imagen de archivoEuropa Press

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido en Madrid a los 75 años, según ha adelantado Telecinco. Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, de la capital tras haber estado varias semanas ingresado.

Ménendez es conocido por haberse prodigado por los platós de televisión de la prensa del corazón de finales de los 90 y los 2000 protagonizando sendas y sonadas polémicas.

Fue defensor de personajes como Nieves Soldevilla, "la dulce Neus", acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, "el Nani", o a Dionisio Rodríguez, "El Dioni", guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.

Emio Rodríguez Menéndez también fue el abogado que defendió a Antonio David Flores y se querelló contra la familia Jurado, incluido la propia Rocío Jurado, y protagonista, además, de algunos de los montajes más famosos de la época, ocupando horas y horas de televisión en los programas de entretenimiento de la época.

Las 6 de laSexta

  1. Cronología de un fracaso: cómo el Sabadell ha resistido a la OPA más larga de la historia
  2. Koldo García, tras declarar ante el Supremo: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos Cerdán en prisión"
  3. La pasión húngara de Vox: cómo Abascal conecta con Orbán y financia su partido con préstamos millonarios
  4. Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión en Budapest para abordar la guerra en Ucrania tras una llamada "productiva"
  5. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el alto el fuego en Gaza mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria
  6. Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic