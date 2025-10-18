Salvaje crítica de Kyrgios a Sinner: "Esto es un montón de mie***"

El tenista australiano rechaza la forma en la que se resolvieron los casos de dopaje en los que se vio envuelto el de San Cándido y deja una pregunta: "¿qué pasaría si yo hubiera hecho algo así?"

Nick Kyrgios ha vuelto al foco mediático por cargar duramente contra Jannik Sinner. No es ningún secreto que la relación entre ambos tenistas es inexistente. Sin embargo, el australiano se encarga de disipar cualquier tipo de duda y no tiene ningún problema en señalar al italiano periódicamente.

"Hay muchos jugadores del vestuario actual que me quieren… y luego hay personas a las que no soporto. Obviamente, un ejemplo sería la relación que tengo con Jannik Sinner, la cual es bastante sombría" expresaba Nick.

El australiano tiene en el punto de mira al de San Cándido desde su polémico episodio de dopaje: "Es normal después de todo el escándalo que tuvo con el tema del dopaje, con los dos positivos que dio y todas las cosas que pasaron a continuación. Supongo que es normal, pero sí, hay un par de personas por ahí con las que no me puedo llevar bien, en absoluto".

Kyrgios prosiguió su intervención con una de cal y una de arena. El extenista alabó el tenis de Sinner para después apuntar a un trato de favor desde la organización: "No hay ninguna duda de que estamos ante un tenista increíble que va a llevar este deporte a lo más alto junto a Carlos Alcaraz. Eso no quita que, obviamente, le estén protegiendo dentro del circuito. Tanto el CEO como todas las personas importantes de ATP actuales son italianos, así que para mí esta historia no es más que un montón de mierda".

El australiano cerró su intervención en el podcast 'The Unscripted Show' criticando la resolución de los casos de dopaje en los que se vio envuelto el número 2 del mundo: "La verdad es que me dolió ver cómo se resolvió todo. No podía creerme que alguien que haya dado positivo en dos ocasiones saliera tan fácilmente de todos los problemas. Lo veía y pensaba: ‘¡Joder, tal vez yo también debería haberlo hecho!’ Piénsalo por un momento, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho algo así?".