Max Verstappen se rinde a Alex Palou: "Lo que está haciendo en la IndyCar es increíble"

El piloto neerlandés ha elogiado el dominio del español en la competición estadounidense y ha sido cuestionado sobre su llegada a la Fórmula 1.

Alex Palou es uno de los nombres que más ha resonado en el automovilismo en las últimas semanas. Su cuarto título de IndyCar ha despertado la admiración de todos. El último en reaccionar ha sido el otro gran tetracampeón en activo en el automovilismo, Max Verstappen.

El neerlandés ha elogiado muy positivamente el dominio del catalán en la Indy: "Es dificilísimo lo que está haciendo. Le conozco desde los karts y lo que está claro es que lo que está haciendo en la IndyCar es increíble. Es impresionante de ver".

También ha sido cuestionado en la rueda de prensa previa al GP de los Países Bajos sobre qué nivel rendiría con respecto a los mejores corredores de la parrilla. Cabe destacar que las diferencias son muy notorias entre ambas competiciones.

En este sentido, Verstappen se ha mostrado esquivo: "Es imposible saber cómo lo hará en la Fórmula 1 y lo mismo al revés. ¿Cómo lo haría yo en la Indy? No lo sé. No se puede especular sobre estas cuestiones y además me parece una pérdida de tiempo"

Sin opciones al Mundial

Por primera vez desde 2020, el de Red Bull se queda sin opciones de luchar por el título. El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 ha fijado los objetivos para el resto de carreras: "Habrá que hacerlo lo mejor posible y ver si hay oportunidades en lo que queda de Mundial".

"Debemos seguir aprendiendo del coche, aunque es verdad que el año que viene será todo completamente diferente, pero hay que seguir encontrando rendimiento en este coche", ha comentado Max en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Pese a la situación, sigue manteniendo su motivación: "Cuando ya has ganado Mundiales, sabes que llegará un momento en el que eso no pase y ese momento ha llegado. Eso no me frustrapara nada, debemos seguir mejorando y eso es en lo que me centro".