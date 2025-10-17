Muere Ace Frehley, el guitarrista de KISS, semanas después de una "pequeña caída" en su estudio

El que fuera uno de los fundadores de la mítica banda sufrió una "pequeña caída" en su estudio el pasado mes de septiembre que lo obligó a cancelar su gira. Algo más de 20 días después, 'Spaceman' ha fallecido.

Hace sólo unas semanas, en un ensayo en su estudio, el que fuera el guitarrista de KISS y uno de los fundadores de la banda, Ace Frehley, sufría una "pequeña caída" en su estudio. Frehley, también conocido como 'spaceman', aseguró entonces que se encontraba bien pero que sus médicos le habían recomendado no viajar durante su recuperación. Fue por eso que se vio obligado a cancelar lo que quedaba de su gira en solitario. Ahora, a sus 74 años, Frehley ha fallecido.

Ha sido la familia del guitarrista quien se ha encargado de comunicar la muerte de Ace Frehley, leyenda del rock y miembro fundador de KISS, nominado a un premio Grammy e incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. "Frehley falleció en paz rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída en su casa", se puede leer en el comunicado compartido en sus redes sociales. "Estamos absolutamente devastados y desconsolados", ha señalado su círculo familiar más próximo, quien ha recordado, no obstante, que tuvieron la "fortuna" de haberlo cubierto de "palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y tranquilas mientras dejaba esta tierra".

"Valoramos mucho sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos sus fortalezas y la bondad que brindó a los demás", han indicado, subrayando la "magnitud" de su muerte, de "proporciones épicas más allá de lo comprensible". Sólo un día antes, fuentes próximas a Frehley confirmaron a la revista TMZ que el guitarra de KISShabía sufrido una hemorragia cerebral a raíz de su caída, razón por la cual estuvo conectado a un respirador durante este tiempo. La familia de Frehley llevaba días considerando suspender el soporte vital al que estaba conectado.

Nacido como Paul Daniel Frehley en el barrio neoyorquino del Bronx, 'Spaceman' comenzó con la guitarra a los 13 años. Sus influencias musicales han ido desde Led Zeppelin hasta los Rolling Stones o Jimmy Hendrix y aunque en sus inicios tuvo otras bandas, no fue hasta los años setenta cuando, junto a Peter Criss, Paul Stanley y Gene Simmons, fundó KISS. Aunque fue su guitarra principal, Ace Frehley también ha tenido su propia trayectoria en solitario, llegando a estar, en 2014, en el top10 de Billboard.

Frehley fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con KISS ese mismo año, pero antes ya formaba parte del paseo del rock de Hollywood, desde finales de los noventa. Su último álbum, 10.000 volts, se lanzó en febrero de 2024 y a lo largo de 2025 ha ido celebrando conciertos en su gira de promoción, con apariciones especiales de figuras como sus excompañero de KISS Paul Stanley y Bruce Kulick o el cantante de Cheap Trick, Robin Zander.