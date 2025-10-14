¿Puede un futbolista salir de noche y tomarse una copa? Ojo a la opinión de Güiza en 'El Cafelito'

Josep Pedrerol le preguntó al gaditano si salía de noche durante su etapa en la élite y su respuesta no deja indiferente a nadie.

"Siempre he hecho lo que he querido"

¿Cómo tiene que ser la vida de un futbolista?, ¿puede salir?, ¿tomar una copa? Este fue uno de los puntos que tocó Josep Pedrerol durante 'El Cafelito' con Dani Güiza.

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' fue directo en su pregunta: "¿Salías de noche?".

Y el gaditano no se anduvo con medias tintas: "Todo el mundo hemos salido, todos los futbolistas han salido. Cuando se puede, ¿por qué no vas a salir?".

"No puede ser que por ser futbolista te tengas que quedar encerrado en tu casa y no irte a cenar y tomarte una copa con tus amigos", explicó el ex de Mallorca y Getafe.

"Dos no", le replicó Pedrerol, que recibió una rápida respuesta: "Si al día siguiente no entrenas por qué no te puedes tomar dos. ¿Está prohibido? No".

De hecho, Güiza afirmó que un futbolista no es futbolista las 24 horas del día: "No, también tengo derecho a tomarme un chuletón y no una ensalada".

"Me han dicho borracho, pero me da igual. Siempre he hecho lo que he querido", zanjó.