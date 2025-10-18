Más allá de La Oreja de Van Gogh: los otros reencuentros (muy rentables) que desatan la nostalgia de los fans

Los detalles Tras 18 largos años para los más fans del grupo original que contaba con Amaia Montero como vocalista, la banda de pop española ha revolucionado las redes sociales y a sus seguidores anunciando una gira con más de 15 fechas.

Tras 18 largos años para los más fans del grupo original que formaba La Oreja De Van Gogh, la vuelta de la vocalista Amaia Montero ha revolucionado las redes sociales. El grupo de pop español ha anunciado que volverá a los escenarios en una gira muy comentada en 15 ciudades del país, pero sin Leire Martínez como cantante.

Para el crítico musical Odi O'Malley, su vuelta hace "recordar la infancia y juventud" de momentos que producen gran "nostalgia": "Nos devuelve a esa época, que fue muy intensa".

Pero este no es el único grupo que se atrevió a darse otra oportunidad y que devolvieron la ilusión a sus seguidores. Entre otros, El Último de la Fila también volvía a unirse después de que el dúo catalán formado por Manolo García y Quimi Portet desarrollara su carrera por separado. "Cada determinados años vuelven a las arenas, a los estadios...porque les genera un ingreso fuerte y una conexion con los fans y un proyecto que en solitario no pueden tener", explica el experto sobre algunas bandas.

Asimismo, hay que recordar a los aclamados hermanos Gallagher, que rompieron toda relación en 2009. Sin embargo, 16 años después han dejado su guerra personal al margen para facturar con Oasis más de 400 millones con su gran y nueva gira.

Otro de los grupos que han causado furor con su vuelta ha sido Guns N' Roses, una de las bandas de rock más legendarias de la historia de la música. Después de vender más de 100 millones de discos, sus tensiones internas dinamitaron el grupo en 1996. Ahora, Axl Rose y Slash vuelven a compartir escenario.

"Disfrutan probablemente de lo que antes no disfrutaban y lo hacen desde una tranquilidadmayor y desde un saber lo que tienen y donde están que antes seguramente no tenían", indica O'Malley.

