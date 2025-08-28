Fernando Alonso reacciona a los rumores sobre Palou: "Estoy seguro de que tiene el nivel..."

El piloto español está en el radar de Red Bull para convertirse en compañero de Max Verstappen de cara a la temporada que viene.

Es una de las noticias de la semana en el mundo del motor. Según prensa estadounidense, Alex Palou estaría en el radar de Red Bull para convertirse en compañero de Max Verstappen de cara a la temporada que viene. El campeón de la IndyCar es uno de los mejores del mundo.

Y su compatriota Fernando Alonso ha bendecido su llegada. En la previa del Gran Premio de Países Bajos, el asturiano se ha mostrado entusiasmado y espera que se produzca la noticia.

"Tiene el nivel, estoy seguro. Sería un gran desafío, pero tiene el talento y el nivel para adaptarse de forma rápida. Aunque depende del coche que tengas. Si estás al final, parecerá que no te adaptas. Si es un coche rápido, todo es más sencillo. Si tuviese la oportunidad estaría muy feliz por él", ha dicho el de Aston Martin.

Le preguntaron si le daría algún consejo a Palou y Fernando repitió la receta del pasado: "Si tiene dudas sabe que mi e-mail está siempre abierto. Ya os lo dije con lo de Max Verstappen y Mercedes".

Palou, el mejor piloto de la IndyCar y campeón esta temporada también, podría tener a su alcance un importante asiento en la Fórmula 1.

Ocuparía el hueco de Yuki Tsunoda, que dejará Red Bull ante la salida de Honda hacia Aston Martin. Y sería un salto enorme en su carrera después de convertirse en el rey de la IndyCar en Estados Unidos.