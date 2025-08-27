La comparación que maravillará a Alex Palou: "Es el Max Verstappen de la IndyCar"

James Hinchcliffe, expiloto de la competición estadounidense, se ha rendido al dominio del español en la competición, viendo semejanzas con el neerlandés.

Los éxitos de Álex Palou en la IndyCar ha despertado la admiración de muchos expertos del automovilismo. Tanto es así que se empieza a llegar a la conclusión de que la competición estadounidense le queda grande.

James Hinchcliffe, expiloto de la categoría americana, afirma sin ningún titubeo que el mérito del barcelonés es comparable a lo que ha estado haciendo Max Verstappen con Red Bull: "Son ciclos, pero Palou ha hecho cosas muy impresionantes al volante de un IndyCar en los últimos 36 meses. Sí, es el Max de la IndyCar".

"Como he dicho, si preguntas a los otros 19 pilotos quién es el mejor de la parrilla, llegará la respuesta casi unánime, y sería lo mismo en la IndyCar ahora mismo", ha reflexionado el ex corredor de Andretti en el podcast de la F1 'Beyond the Grid'.

El canadiense ha reconocido que es impropio ver esta autoridad en una competición cuyas diferencias entre equipos no son grandes: "Lo que está haciendo este año es escandaloso, no ves esa clase de dominio en una categoría con las mismas especificaciones. Es como Max en el sentido de que no hay ningún elemento en el que flojee".

"No es un piloto que va más rápido a una vuelta, en un 'stint' con duros, con blandos, en salidas, vueltas de entrada, de salida, no le falta nada. El equipo que tiene también está a un nivel altísimo, y tiene que haber esa combinación", ha expresado el seis veces ganador de un GP de IndyCar.

Asimismo, recordó el efímero paso de Palou en la Fórmula 1 allá por 2022 en la primera sesión de entrenamientos libres del circuito de Las Américas con el equipo McLaren: "Se quedó a dos décimas de Lando en COTA, un circuito con vuelta larga, difícil y fue una exhibición impresionante. Él es auténtico".