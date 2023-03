Fernando Alonso está acaparando todas las miradas en este comienzo de temporada de Fórmula 1. Sí, por encima incluso del campeón del mundo. Por encima de un Max Verstappen y de un equipo Red Bull que ya saben que van a tener en él a la gran amenaza en este inicio de curso. Lo saben por lo que el asturiano y el Aston Martin han demostrado en apenas carrera y media.

Suficiente ha sido tan corto tramo de tiempo para ver a Alonso poner al AMR23 en un nivel en el que ni en el equipo confiaban llegar a estas alturas. Para subirse a un podio, como en Bahrein. Para dejar ahí, en Sakhir, una actuación digna de un bicampeón del mundo. Adelantamientos, radios... y celebración final por un resultado que le deja a uno de su cajón número 100.

Y en Arabia Saudí, en un lugar donde el coche no debería ir tan bien como en Bahrein, primera línea de salida para él. Sí, algo que dicen hace un mes y no nos creemos. Lo logró sin un Verstappen que se quedó fuera en Q2 por un palier, y llevando al extremo a Sergio Pérez. El azteca no tuvo más remedio que exprimir al máximo su Red Bull para lograr la pole.

"Alonso está en su tercera primavera"

Por ello ya en las bebidas energéticas tienen claro quién es su gran rival. Sí, su gran rival es Fernando Alonso. Lo avisaron en Bahrein, y lo tienen más que claro en Jeddah.

Así lo ha dicho Helmut Marko en 'Kleine Zeitung', en el que no hace otra cosa más que rendirse al nivel de pilotaje del español.

"¿Alonso? Está en su tercera primavera. Siempre tienes que tenerlo en cuenta. Hará de Aston Marton el segundo equipo de la F1. Confío en él", cuenta.

"En realidad, solo Verstappen está muy por delante"

Y argumenta: "Su adelantamiento a Hamilton en Bahrein fue increíble... En verdad, solo Verstappen está muy por delante. Checo está un poco por encima de Alonso".

"Pero Max hace la diferencia. Esta es la primera vez que lo veo sudar esta temporada", dice Marko.

En ese sentido, apunta a Aston Martin: "Van a ser el primer perseguidor. Ferrari y Mercedes no podrán con sus problemas, al menos no de forma rápida. No creemos que Mercedes pueda ser competitivo antes del verano".