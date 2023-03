Fernando Alonso no tendrá a nadie delante en la parrilla de salida. A su lado y algo más adelantado estará Sergio Pérez, pero nadie por delante. Algo que no ocurría desde Canadá 2022, pero si descontamos las clasificaciones en mojado, el asturiano no clasificaba en las dos primeras posiciones desde el Gran Premio de España 2012. 11 años después, vuelve a repetir el hito.