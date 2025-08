Colapinto desvela el motivo por el que no ha sumado puntos con Alpine: "Me falta..."

Franco Colapinto ya ha participado en siete carreras durante su primera campaña como piloto de Alpine pero todavía no ha conseguido puntuar. Estos resultados llaman la atención después de las buenas sensaciones que dejó con Williams a finales de 2024.

De hecho, desde que el piloto argentino reemplazó a Jack Doohan, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, ha conseguido acumular 13 puntos. Muestra inequívoca de un rendimiento por debajo de las expectativas depositadas en Colapinto que debe tener alguna explicación.

El propio piloto, en declaraciones recogidas por 'AutoSport', ha realizado un análisis introspectivo para encontrar los motivos que expliquen los malos resultados.

Franco apunta a la falta de confianza con su monoplaza como el principal problema, una dificultad que no sentía en Williams: "Me falta confianza con el coche, a veces no me encuentro bien en algunas curvas. No tengo la confianza que tenía quizá el año pasado, y eso sale caro en la Fórmula 1".

Más allá del aspecto técnico, señala a la necesidad de mejorar la consistencia durante todo el fin de semana como una de las claves para evolucionar y, a pesar de los resultados, el piloto argentino asegura que el trabajo con el equipo es constante y, aunque es más difícil confiar en el proceso cuando no hay resultados, está convencido de que el progreso, aunque sea lentamente, llegará.

Ahora, después del Gran Premio de Hungría, llega el parón veraniego en el 'Gran Circo' pero Colapinto no está pensando precisamente en descansar.

"Necesito seguir trabajando y, cuando no estás realmente cómodo con el rendimiento, creo que simplemente hay que seguir esforzándose y seguir adelante. Debes aprovechar el tiempo libre para intentar seguir aprendiendo y comprendiendo en qué necesitas mejorar. Así que, por supuesto, seguiremos esforzándonos e intentaremos volver del parón veraniego más fuertes que como nos fuimos", sentenciaba Franco.

Y con esta mentalidad, sin olvidar dejar un pequeño espacio de tiempo para despejar y reajustar la cabeza, el piloto de Alpine continuará en su búsqueda de un progreso que seguro que se aprecia en Zandvoort, su próxima gran prueba.