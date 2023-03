Fernando Alonso saldrá segundo en el Gran Premio de Arabia Saudí. La avería que ha sufrido Max Verstappen y una gran vuelta del ovetense en la Q3 le permitirán pelear por el liderato de la carrera en la salida. "Ha sido un buen fin de semana, la qualy fue nuestra debilidad en Bahrein, pero hoy el coche ha rendido muy bien a una vuelta. Veremos qué podemos hacer mañana, empezaremos desde la primera línea de parrilla que es increíble", ha declarado Alonso tras la clasificación.

A pesar del gran resultado de hoy, Alonso apunta alto de cara a la carrera y advierte sobre el buen ritmo de Aston Martin en tandas largas. "Tenemos confianza. La tanda larga larga de ayer estuvo afectada por el tráfico pero el coche es fuerte. La gestión de neumáticos y el ritmo de carrera son nuestros puntos fuertes. Mañana deberíamos ir mejor que hoy, así que tenemos esperanzas", asegura.

Además, el asturiano asegura que será una carrera muy disputada y que se decidirá por pequeños detalles. "Espero una carrera muy apretada, definida por pequeños detalles como la salida, la gestión de neumáticos, la estrategia y la suerte. El año pasado Pérez perdió la carrera por un coche de seguridad, tendremos que estar a tope pendientes de estos factores y como equipo estamos preparados, el coche rinde bien en tandas largas y trata bien el neumáticos. Potenciaremos nuestras fortalezas y esperamos tener un poco de suerte", prevé Alonso.

A pesar de su buen ritmo, el bicampeón del mundo asegura que plantar cara a 'Checo' Pérez será complicado debido al ritmo mostrado por Red Bull en el Gran Premio de Bahrein: "No creo que podamos batir a Checo. El ritmo todo el fin de semana en libres y el de Bahrein indican que son muy fuertes. Tenemos que ser honestos y saber que Red Bull está por delante. No es el objetivo mañana luchar por la victoria. Pero la F1 no son matemáticas, nadie hubiera puesto a Verstappen decimoquinto, pero las cosas suceden. Salimos segundo y quinto (en referencia a Lance Stroll), e intentaremos acabar ahí y acumular puntos para el campeonato de constructores".

Preocupado hasta de Alpine

Además, asegura que tendrá que mirar por los retrovisores para controlar a los Ferrari, Mercedes y... ¡los Alpine!: "Tenemos que centrar en los que están detrás. Ferrari, Mercedes y Alpine, que son rápidos. Nuestra carrera está detrás. Max estaba en su propia liga pero no ha podido completar la 'qualy'. Si nos centramos en mantenerlos detrás y sucede algo delante podemos capitalizar esa oportunidad".

Pero su mayor preocupación no serán George Russell ni Carlos Sainz, que salen inmediatamente detrás, sino un Max Verstappen que, a pesar de arrancar desde la decimoquinta posición, tiene muchas posibilidades de subirse al podio según el asturiano.

"Creo que Verstappen llegará en algún momento de la carrera. Tiene mucha ventaja. En Bélgica el año pasado empezó atrás y ganó la carrera. No hay duda en que llegará por lo menos al podio. Ese no es nuestro objetivo. Cuando inauguramos el coche el 13 de febrero recuerdo una conversación con Mike Krack y Lance y los jefes del equipo para fijar los objetivos, y no eran luchar con los Red Bull. Hay que mantener los pies en el suelo y no cometer errores. Aunque seamos competitivos no debemos dejar escapar estos puntos, lo que esté disponible lo cogeremos mañana". ha declarado Alonso.