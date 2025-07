Nuevo 'palito' de Verstappen a Red Bull: "No me gusta lo que hay, pero me adapto..."

Max Verstappen sabe que con este Red Bull es imposible que pueda luchar por el campeonato contra los McLaren. Se resigna. Sabe que tiene el coche que tiene. Pero aprovecha para dejarle un nuevo dardo a su equipo en medio de todos los rumores que le colocan fuera en el futuro.

"Intento ser mi mejor versión, pero nunca es suficiente", reconoce un Verstappen siempre ambicioso.

Porque sólo él es capaz de llegar a lo más alto con un coche que no está rindiendo como en el pasado: "Me adapto a lo que tengo. No es lo que me gusta, pero es lo que hay, es lo que tengo".

Y también desvela cómo estudia los nuevos circuitos de la Fórmula 1. Lo hace con la aplicación Google Maps. "De hecho lo que hago es buscarlo en Maps para tenerlo en la cabeza", cuenta Max en esta curiosa entrevista como copiloto en un coche. En ella también desvela que tiene otras competiciones en la cabeza para su futuro deportivo.