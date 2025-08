La confesión de Nick Kyrgios sobre el tenis y sus verdaderas pasiones: "No encajo..."

Nick Kyrgios se encuentra en la Esports World Cup de Riad. Desde allí ha dejado unas declaraciones que lo devuelven al foco mediático a pesar de llevar tiempo lejos de la élite de los circuitos.

El australiano reconoció que nunca se sintió identificado con el perfil tradicional de un tenista: "Mis pasiones eran el baloncesto y los videojuegos. El tenis es muy estricto, y soy muy brusco. No encajo realmente en ese molde".

A día de hoy, Kyrgios ha entendido una realidad que sabe gestionar pero, en su día, fue muy complicado. En este sentimiento nacen algunos de los comportamientos que han provocado que el tenista sea criticado y reprobado por buena parte del público.

Con su habitual franqueza, recordó incluso su paso por Wimbledon, en un ejemplo de una situación en la que el australiano no supo gestionar sus emociones y terminó demostrando una actitud de la que se avergüenza: "No dejé de decir palabrotas delante del Royal Box. Me ha costado mucho encajar, pero ahora lo acepto".

Y después de un intento fallido de reaparecer en dobles junto a Gael Monfils en Washington, parece que el futuro de Kyrgios está cada vez más lejos de las pistas y reflexiona sobre su trayectoria y su personalidad: "Me han criticado por no entrenar lo suficiente, me he perdido torneos y porque me he dedicado a jugar, simplemente porque me encanta. Supongo que mi madre no pensaba que fuera posible competir en videojuegos".

Y Kyrgios sentenció sus declaraciones al más puro estilo Kyrgios: "No voy a cambiar por nadie".