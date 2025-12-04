El paddock de Fórmula 1 elige a su favorito para ser campeón del mundo

Por primera vez en quince años, el campeonato del mundo se decide en una última fecha en la que tres aspirantes optan al título y el paddock de la F1 se moja en el vaticinio del ganador.

El campeonato del mundo de Fórmula 1 encuentra su apogeo en la última carrera de la temporada. Abu Dhabi será testigo del emocionante desenlace de un Mundial en el que tres pilotos aspiran al título. Y el 'paddock' del 'Gran Circo' se ha mojado en un intento de pronosticar quién será el ganador: Oscar Piastri, Lando Norris o Max Verstappen.

"Esto es Fórmula 1 y todo puede pasar, lo vimos la semana pasada. Cuando tienes el mejor coche siempre ayuda y McLaren tiene el mejor coche y dos de los tres pilotos, así que deberían ganar en una carrera normal", declaraba Fernando Alonso.

"No voy con nadie, quiero que gane el mejor. Creo que es un circuitoLando, ha dominado aquí varios años y siempre ha sido muy rápido en Abu Dhabi. Llegar con un McLaren a un circuito de su estilo le puede venir bien para cerrar el campeonato, aunque quedar entre los tres primeros en Fórmula 1 siempre es muy difícil", opinaba un Carlos Sainz que vio como el británico le arrebataba la victoria en Yas Marina el año pasado.

Isack Hadjar, futuro compañero de Verstappen, y George Russell, piloto de Mercedes, ofrecieron una respuesta más concreta y menos desarrollada: "Lando".

Misma opinión que un Charles Leclerc que ha cambiado muchas veces de favorito durante el campeonato: "He cambiado tanto de idea, primero Oscar, Max... probablemente sea Lando, si no sucede nada extraño".

Lewis Hamilton, en un año complicado, ha ofrecido una peculiar respuesta: "Todos son mis rivales, así que no estoy apoyando a nadie más que a mí mismo y a este equipo".

Y James Vowles, jefe de Williams, descartaba a Piastri pero no elegía un favorito: "Nunca acierto en las predicciones. Creo que nunca puedes descartar a Max, está motivado, relajado, dominando, pero Lando tiene una oportunidad que aprovechar. Entre ellos dos, no quiero elegir".

Finalmente, dos de los tres protagonistas eludían la respuesta. Únicamente Lando Norris, el más mencionado y la primera elección en las quinielas, ha respondido: "Todos nos vamos a decir a nosotros mismos".