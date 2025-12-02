La desgarradora salida de Jorge D'Alessandro de la Unión Deportiva Salamanca: "Como Messi, me fui..."

El exfutbolista argentino y actual colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' vivió los mejores años de su vida como guardameta en el club de la ciudad 'charra' pero tuvo una despedida muy dolorosa.

Jorge D'Alessandro se abrió en 'El Cafelito' durante su charla con Josep Pedrerol y el exfutbolista argentino desveló la historia que le cambió la vida, su fichaje por la Unión Deportiva Salamanca. Un punto de inflexión en su carrera que, desafortunadamente, tuvo un final amargo.

El guardameta llegó a la ciudad salmantina para medirse al club local en un enfrentamiento por el trofeo internacional de San Juan de Sahagún. La actuación de Jorge para el San Lorenzo llamó la atención de la Unión y decidió adquirir sus servicios.

"Estoy entrenando y entonces viene uno de los directivos y en plan de broma me dice: ¿Chaval, te gustaría jugar en el Salamanca? Y digo: ¿Cómo? ¡Me vengo mañana!", recordaba el tertuliano de 'El Chiringuito' en su conversación con Josep Pedrerol.

Desde el Hotel Regio, en la habitación 318, D'Alessandro recuerda a la perfección el momento que le cambió la vida: "Si me ves a mí cogiendo el teléfono, llamando... Marta, nos quedamos en Europa, ¿qué te parece?".

Ese fue el comienzo de una bonita historia que se alargó durante nueve temporadas, ocho en primera división, siete consecutivas. Y Jorge D'Alessandro cerró su etapa como el futbolista con más partidos y más minutos en primera división de la historia del club.

Además, en la temporada 74/75, el argentino disputó todos los partidos de una Liga en la que la UD Salamanca fue el equipo menos goleado de la categoría. Cifras que le sirvieron para, a la postre, recibir un Zamora que repetiría años más tarde. Y en la 76/77 la UD Salamanca consiguió el mejor resultado en Copa del Rey cuando perdió en semifinales contra un Betis que acabó saliendo campeón.

"Salamanca es todo. Pasé allí los mejores años de mi vida", reconocía D'Alessandro. A pesar de todo, la salida del club fue muy complicada: "Mi adiós fue brutal, todavía me duele. Me viene el utillero llorando y me dice Jorge, me han dicho que no te renovamos. Y yo no me pude despedir de la afición y me fui habiendo aprobado todos los exámenes, como Leo Messi, me fui un poquito por la puerta trasera".