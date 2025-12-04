Ahora

El 'willy' de Montecarlo

La barbaridad de Carlos Alcaraz que opta a ser punto del año

El número 1 del mundo es parte de los diez tenistas que optar al premio al mejor punto del año.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz está nominado al mejor punto del año por el que fue el mejor punto del pasado mes de abril.

Fue ante Daniel Altmair en Montecarlo con punto de 'break' en contra. Sirvió el murciano y tras un intercambio de golpes, el alemán le hizo una dejada.

Carlitos respondió con otra, el zurdo llegó y con un globo la mandó al fondo de pista, pero no esperaba que Alcaraz, con un increíble globo de 'willy', se la iba a devolver para posteriormente rematar la fanea con un ganador de revés.

Junto al número 1 del mundo, tenistas de la talla de Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Tommy Paul o Cameron Norrie también optan a un galardón al que Jannik Sinner no está nominado.

El premio al mejor punto del año se conocerá la semana del 15 de diciembre.

