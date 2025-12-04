PP, PSOE y Junts llegan a un acuerdo para endurecer la multirreincidencia en el Código Penal

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante el pleno en el Congreso

Los detalles Vox y PNV también han votado a favor del informe, que se llevará a la Comisión de Justicia en un par de semanas.

El PSOE y el PP han apoyado una iniciativa de Junts para endurecer la multirreincidencia. Concretamente, estos grupos han votado a favor de una proposición de ley presentada el pasado año por Junts para endurecer las penas contra los multirreincidentes a través de una reforma del Código Penal.

Junts, PSOE y PP han pactado seis enmiendas transaccionales respecto a la proposición de ley y el acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts, en la que se ha pactado el informe respecto a este cambio legislativo.

PNV y Vox también han votado a favor del informe, que irá a la Comisión de Justicia en un par de semanas. Bildu y Podemos han votado en contra, mientras que ERC y Sumar se reservan el voto para cuando la iniciativa llegue a la comisión. Asimismo, está previsto que el texto se evalúe en el Congreso de los Diputados en el primer pleno de febrero.

Fuentes del PSOE se han mostrado "satisfechas" con la votación, mientras que desde Junts han reivindicado que se "lo debían". "Ha sido dificil pero lo hemos logrado. Tenían que cumplir, pero hasta que no esté aprobado no lo vamos a creer", han indicado a laSexta.

Esta ley era una de las exigencias de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Carles Puigdemont registró la propuesta, que se aprobó en pleno en septiembre de 2024 con los votos favorables de Junts, PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN. En esa ocasión, ERC se abstuvo y el resto de grupos de izquierda votaron en contra.

El asunto llevaba encallado desde entonces en la Comisión de Justicia, hasta que el 12 de noviembre el PSOE se abrió a poner en marcha una ponencia. La decisión de los socialistas llegó pocos días después de que Puigdemont anunciara la ruptura con el Gobierno.

Claves de la propuesta

La propuesta de Junts es reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para frenar el problema de la multirreincidencia y plantea, entre otras cosas, que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión.

Actualmente, lo que dice el Código Penal es que para que esa multirreincidencia se conforme en un delito tienen que darse los siguientes supuestos: una persona debe tener tres sentencias leves firmes en vía de ejecución. Aquellos como el hurto no deben superar los 400 euros del objeto sustraído. Además, juntas esas tres sentencias leves deben sumar más de 400 euros.

En caso de tener antecedentes, no deben haber prescrito. Los delitos prescriben habitualmente a los seis meses y de forma constante se suelen recurrir.

Junts propone así una modificación del Código Penal para establecer un nuevo marco y nuevas normas. Asegura el partido catalán que la multirreincidencia también tiene que afectar a los "delitos menos graves" y graves.

También defiende que el hurto debe estar penado de entre uno a tres años, siempre y cuando el objeto sustraído sea electrónico, ya sea un teléfono móvil, un ordenador o una tablet, al margen del precio que tengan.

