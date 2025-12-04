La declaración más sincera de Carlos Sainz sobre su primer año en Williams: "Mejor..."

A falta del último gran premio de la temporada en Abu Dhabi, el piloto madrileño ha hecho balance sobre su primera temporada en la escudería británica. Tras un inicio complicado, afirma, lograron "darle la vuelta al año".

Ha sido una temporada fuera de lo común para Carlos Sainz. Ha pasado de competir por el podio en cada carrera en Ferrari, a tener que adaptarse a un coche acostumbrado a situarse en mitad de tabla. Sin embargo, el madrileño ha superado todas las expectativas, tras unos resultados espectaculares, Carlos ha hecho retrospectiva sobre su 2025 en las horas previas al GP de Abu Dhabi.

"Intenté controlar mis expectativas antes de llegar. Pero si cuando firmé en agosto de 2024 me dices que tendría un par de podios, un podio al sprint y esta tendencia ascendente, lo habría firmado", declara para 'DAZN'. A una carrera de cerrar la temporada, ocupa el noveno puesto en la clasificación y ha logrado posicionar, junto a Alexander Albon, a Williamsen el quinto lugar del Mundial de Constructores.

Sainz afirma que el inicio de temporada fue difícil: "Le hemos dado la vuelta al año, mejor incluso de lo que esperaba", tras "cometer muchos errores probando cosas".

También aprovechó para reconocer el mérito de su escudería por el trabajo realizado con el monoplaza: "Crédito para Williams. El coche de 2025 fue un paso enorme respecto al de 2024. Aunque solo trajimos una pequeña mejora, fue efectiva y como equipo seguimos desarrollando el coche con 'set-up', comprensión y trabajo conjunto con Alex".

Un coche ganador, en el que Carlos también participó: "Este año influí más en el desarrollo del coche a través del set-up. Desde los test de Bahréin hasta ahora hemos probado muchas cosas, con ideas para hacer funcionar mejor el coche".

"Hay que intentar siempre rematar el año de la mejor manera posible", declara el piloto de Williams, que tras un 2025 lleno de alegrías, buscará volver a la lucha por lo más alto en 2026.