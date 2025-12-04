El PSOE habría llamado a varias embajadas extranjeras para que contratasen a Paco Salazar tras las acusaciones de acoso sexual

¿Qué ha pasado? Según ha podido saber laSexta, el Gobierno habría buscado una salida para el exasesor de Moncloa tras los casos de acoso sexual.

La polémica en el PSOE se intensifica por el caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, acusado de acoso sexual. Según laSexta, el Gobierno habría contactado con embajadas extranjeras para buscarle una salida laboral. Tras una reunión de urgencia del PSOE, la tensión persiste y algunas secretarias de Igualdad consideran acudir a Fiscalía. Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, ha instado a que el caso se lleve a Fiscalía una vez se complete la investigación interna. Paralelamente, la Fiscalía investiga a Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, por acoso sexual tras una denuncia de una militante.

Nuevo capítulo más en la polémica en el PSOE por el caso de Paco Salazar. Por el comportamiento de quien fuese exasesor de Moncloa. Por la inacción en lo que a ello respecta y porque, según ha podido saber laSexta, el Gobierno le habría buscado una salida poniéndose en contacto con embajadas extranjeras, habiéndose producido varias llamadas.

Información que llega después de la reunión de urgencia convocada por el PSOE. Reunión para abordar las denuncias por acoso sexual contra Salazar, que tenía como objetivo el calmar los ánimos ante el escándalo y abordar la estrategia a seguir.

Sin embargo, los socialistas no parecen haber logrado ni una cosa ni la otra. Tal y como han comentado fuentes socialistas a laSexta, el encuentro no ha rebajado la tensión entre las federaciones. Todo ha sido rápido, con Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, justificando que "era muy tarde" y que más adelante habría una presencial.

Durante las intervenciones se ha dejado ver el enfado de las secretarias de Igualdad por la gestión del caso y, según ha podido saber laSexta, algunas han planteado acudir a Fiscalía para que investigue todo el asunto. En ese sentido, Bernabé se habría limitado a garantizar que habrá un plan de prevención que incluirá formación de altos cargos.

En los escritos que se han conocido esta semana, las mujeres relatan "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre su vida sexual, vestimenta o aspecto físico" por parte de Salazar. Una de ellas calificó estas situaciones como "traumáticas", mientras que otras han afirmado que el exasesor pedía "que les enseñara el escote" o que en el trabajo "escenificó una felación con todo lujo de detalles".

Salazar, ante esas acusaciones, dimitió y fue apartado del partido. De un PSOE que dijo que no tenía conocimiento de estas denuncias pero que iniciaría diligencias internas para investigar lo ocurrido. Sin embargo, hasta esta semana los socialistas ni se habían puesto en contacto con las denunciantes ni habían admitido de manera oficial sus denuncias.

Lastra pide ir a la Fiscalía

Por su parte, Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE y delegada del Gobierno en Asturias, ha pedido al comité antiacoso de los socialistas que una vez concluyan los trabajaos en relación a las denuncias se ponga el caso "de manera inmediata" en conocimiento de la Fiscalía.

"Cuando se acabe de recoger toda la información, hay que ir a Fiscalía. Es lo que tiene que hacer nuestro partido y estoy segura que ellos están convencidos de hacerlo", ha sostenido Lastra al entender que se trata de un caso de "violencia contra las mujeres".

El líder en Torremolinos, denunciado

Mientras, la Fiscalía ha abierto diligencias por acoso sexual contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro. Todo, después de la denuncia de una militante a quien llegó a tocar sin su consentimiento y a quien enviaba muchos mensajes de contenido sexual, con insinuaciones y con propuestas explícitas.

Así lo reflejan los mensajes de WhatsApp aportados en su denuncia y recogidos por el diario 'Sur'. En algunas de esas conversaciones, de 2021, él le hacía comentarios degradantes e intimidatorios como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza" o "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá". Inasequible a los reproches de ella por su insistencia, seguía: "Es que estás muy buena".

"¿Ese escote lo has tenido siempre?", le preguntó en un momento dado, ante lo que la víctima incluso se justificó así: "Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica". Pero él insistía: "Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena".

Mensajes a los que ella no respondía o ante los que trataba de desviar la atención, pero él traspasaba todas las líneas, al punto de tocarla sin consentimiento, según recoge la denuncia: "Me tocó el trasero sin mi consentimiento, hecho que rechacé de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía", recoge.

