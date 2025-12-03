La dura crítica del 'archienemigo' de Alonso a Lewis Hamilton: "Está perdido"

El británico no levanta cabeza en un año tan esperanzador en el principio como decepcionante en el final. Ahora, está por ver si es capaz de revertir la dinámica o se queda en el intento.

La llegada de Lewis Hamiltonse ha convertido en una sucesión de decepciones y el británico ha entrado en una espiral de malos resultados de la que no parece estar capacitado para salir.

El británico ha quedado fuera en la Q1 durante las dos últimas sesiones de clasificación para cerrar una temporada sin ningún podio en carrera larga en la que el nuevo fichaje de Ferrariha llegado a dudar de sí mismo.

Johnny Herbert, expiloto y 'archienemigo' de Fernando Alonso, ha analizado la situación del heptacampeón con contundencia: "Se le nota en la cara y en sus comentarios que está perdido".

De hecho, el británico apunta a que, después de ver que la unión con Ferrari no ha terminado de ser la combinación perfecta que relanzara su carrera, podríamos estar ante el final de lo que es una auténtica leyenda de la Fórmula 1.

"Ya hemos visto lo mejor de Lewis y esos días ya han pasado. Su moral está baja y nunca solía hacer comentarios como los que hace ahora. No es capaz de encontrar una solución para el problema que tiene y no veo que se recupere", sentenció.

Todo cambió hace ya casi un lustro cuando Max Verstappen le arrebató el Mundial en la última vuelta del campeonato. Aquel título habría coronado al británico como el piloto más laureado de la historia. Sin embargo, da la sensación de que aquel día, Hamilton perdió algo más que ese récord.