Muere una niña de siete años y dos personas resultan heridas por un atropello múltiple en Palma

Este domingo, en el barrio de Coll de'n Rabassa, Palma, un trágico accidente ha dejado una niña fallecida y dos personas heridas después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y se subiera a la acera, arrollando a varias personas. Las víctimas heridas son la madre y la abuela de la menor fallecida. El conductor, de unos 50 años, resultó ileso, pero fue trasladado al hospital para realizarle pruebas. Las causas del accidente aún se investigan, aunque las primeras informaciones sugieren que el conductor habría perdido el control del coche. Servicios de Emergencia y psicólogos del 112 han asistido a los familiares afectados.

Fuentes municipales han detallado a Efe que los hechos han sucedido durante la mañana de este domingo en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.

Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas y se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado. Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de Emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

