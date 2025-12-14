Ahora

Suceso en Palma

Muere una niña de siete años y dos personas resultan heridas por un atropello múltiple en Palma

Los detalles Un conductor las habría arrollado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche por una indisposición.

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una niña de siete años ha muerto y dos personas más han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche por una indisposición.

Fuentes municipales han detallado a Efe que los hechos han sucedido durante la mañana de este domingo en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.

Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas y se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado. Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de Emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la bandera del feminismo en plena crisis: "Hemos sido los primeros en hablar de los derechos de las mujeres"
  2. La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo
  3. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  4. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
  5. Emilia pone en alerta a España con Valencia en aviso rojo por acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria