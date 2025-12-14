Firme mensaje de Fernando Alonso sobre el Aston Martin de cara a 2026: "Me da esperanza..."

El asturiano confía mucho en el proceso de preparación del coche. El trabajo que se ha puesto en el proyecto le da "tranquilidad" de cara a afrontar una temporada que puede ser ilusionante para él.

Fernando Alonso puede estar ante su última temporada en la Fórmula 1. Sin embargo, el asturiano la afronta con más ganas que nunca después de una preparación por parte de Aston Martin que da la sensación que podría darle un coche competitivo al bicampeón del mundo.

Fernando es consciente de que con un monoplaza relativamente rápido puede firmar grandes resultados. De hecho, el español confía plenamente en el trabajo que se ha realizado desde la escudería en el desarrollo de un Aston que habrá estado diseñado por Adrian Newey.

El prestigioso ingeniero británico ha sido la cabeza pensante que ha llevado a cabo todo lo relacionado con 2026. Newey se incorporó en marzo de 2025 y desde entonces su único objetivo ha sido desarrollar el Aston de 2026. Fernando confía mucho en el trabajo del ingeniero y en el rendimiento del coche: "Cambiamos el enfoque más o menos en abril, y soy optimista porque es como un reinicio".

"Todos tienen la oportunidad de hacer un mejor trabajo que los demás. Empezamos desde cero, y eso siempre da esperanza. Estoy tranquilo. Tenemos un largo campeonato por delante. Creo que pasarán muchas cosas en los primeros tres o cuatro meses del año, cuando descubramos los coches y la dirección y la filosofía que ha tomado cada", reconoce Alonso en unas declaraciones para 'GP Blog'.

Sin embargo, el asturiano es consciente también de que hay que tener paciencia si los resultados no son los esperados: "Se aprenden muchas cosas en las dos o tres primeras carreras. Creo que contamos con las personas adecuadas, las instalaciones adecuadas y el entorno adecuado para tener una buena temporada. Es una ventaja".