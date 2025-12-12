Esnáider recuerda en 'El Cafelito' su histórica sanción por intentar darle un cabezazo a un árbitro

Tras ser expulsado en el Mundial sub-20 de 1991, Juan Eduardo Esnáider estuvo siete años sin ir convocado con la albiceleste.

En la última entrega de 'El Cafelito', que ya está disponible en todas las plataformas, Juan Eduardo Esnáider recuerda con Josep Pedrerol la histórica sanción que le impuso la AFA.

Todo tuvo su origen en el Mundial sub-20 de 1991, cuando tras ser expulsado intentó darle un cabezazo al árbitro.

Fue sancionado y apartado siete años de la albiceleste: "Soy un loco. Perdí los papales. Se me cayó el mundo. Quería ganar el campeonato y fue un desastre".

"El presidente de la AFA me echó la bronca, me echó la culpa y me dijo que mientras fuese presidente yo no iba a ir a la Selección", recuerda.

Y así fue hasta que Simeone le comunicó que iba a volver: "Estuve siete años sin poder ir. Simeone me comenta que me querían llamar. Fui a la selección y Grondona me levantó el castigo".

"Me perdí los mejores siete de fútbol. Si me preguntan qué me faltó en mi vida futbolística fue jugar el Mundial con la selección", añade el exjugador de Real Madrid, Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol y Real Murcia.