Helmut Marko abandona Red Bull

El austríaco abandona la escudería después de veinte años en los que ha marcado una época dorada. La derrota por dos puntos en el Mundial de 2025 le afectó profundamente, hasta el punto de decir adiós.

La salida de Helmut Markode Red Bull Racing está confirmada. Después de dos décadas en la escudería, el austríaco finalizará su etapa este 2025 a pesar de tener contrato vigente para 2026. En Abu Dhabi comenzaban los rumores de una noticia que, finalmente, se hace oficial.

"Llevo involucrado en el 'motorsport' seis décadas, y los más de 20 años en Red Bull han sido un viaje extraordinario y extremadamente exitoso. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo", informaba Marko en un comunicado de prensa de Red Bull.

Además el que fuera piloto de automovilismo y ganador de las 24 Horas de Le Mans ha hablado sobre la resolución de este campeonato del mundo en el que el equipo se ha quedado a dos puntos del Mundial: "Quedar a las puertas del campeonato del mundo esta temporada me ha afectado profundamente y me ha dejado claro que este es el momento adecuado para poner fin, a nivel personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso".

Finalmente, después de formar parte del triunfo de seis campeonatos de constructores y ocho de pilotos, Marko se despedía de Red Bull: "Deseo a todo el equipo que continúe teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene".

Por otra parte, el CEO deportivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, explicó la salida del asesor deportivo después de destacar su pasión, capacidad para tomar decisiones y para detectar potencial: "Helmut se dirigió a mí con el deseo de terminar su rol como asesor a final de año. Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su marcha marca el fin de una era extraordinaria".

"Tras una conversación larga e intensa, comprendí que debía respetar su deseo, porque tuve la impresión de que era el momento adecuado para que diera este paso. Aunque su marcha dejará un vacío significativo, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing pesan más", sentenció.