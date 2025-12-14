La increíble reflexión de Nadal sobre Márquez: "Ha perdido muchos días de sueño..."

El balear se rinde a la capacidad de resiliencia que tiene el nueve veces campeón del mundo de MotoGP. Rafa recuerda los duros momentos que Marc ha tenido que sufrir por la lesiones.

Rafa Nadal y Marc Márquez son los máximos exponentes españoles de tenis y del motociclismo respectivamente. Ambos forman parte de un grupo muy selecto que ha sido capaz de elevar el deporte español a una dimensión nunca vista.

Tanto Rafa como Marc pueden ser considerados los mejores de la historia en sus respectivos deportes. Sin embargo, los dos han pasado momentos realmente duros durante sus carreras. Las lesiones han sido el gran 'pero' de sus trayectorias. Quien sabe lo que hubieran sido capaces de ganar si no hubieran estados tan alejados de las pistas y el asfalto.

Nadal sabe lo que ha sufrido Marc. Por eso, destaca la gran capacidad de superación que tiene el de Cervera: "A todos nos entran dudas, pero yo creo que Marc siempre ha tenido claro lo que es él como piloto. Que es alguien especial, pero que se ha tenido que enfrentar, que la vida le ha presentado dificultades grandes y las ha tenido que llevar como ha podido".

"Y se lo ha tenido que trabajar mucho, yo creo que perdiendo muchos días de sueño y viviendo muchas desilusiones y momentos realmente complicados. Y ya no solo su pasión por las motos, yo creo que su pasión por la vida y su vitalidad como deportista en general le han llevado hasta poder recuperarse", asegura Rafa en unas declaraciones para 'Dazn'.

El ganador de catorce Roland Garros está convencido de que la manera que tienen Marc de ver la vida ha sido fundamental para que superara el calvario de lesiones: "Siempre está haciendo cosas que le mantienen con una vitalidad muy grande. Es una persona casi no diría hiperactiva, pero una persona muy dinámica. Y eso yo creo que, de alguna manera, también te ayuda a tener la cabeza ocupada en esos momentos tan difíciles".