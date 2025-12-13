La sorprendente confesión de 'Checo' Pérez: "Cuando llegué a Red Bull los puse nerviosos"

En la fase final de los preparativos para la entrada de Cadillac en la Fórmula 1, el piloto mexicano ha aprovechado para aclarar los motivos de su salida de la escudería austriaca y comentar como vivió el papel de piloto secundario de Max Verstappen.

Faltan pocos meses para volver a ver a 'Checo Pérez' de nuevo pilotando en la Fórmula 1. Lo hará de la mano de Cadillac, que será el undécimo equipo de la parrilla, ya que a partir de 2026, habrá 22 pilotos sobre el asfalto. Su compañero será Valtteri Bottas.

El mexicano lleva un tiempo fuera de los focos, en diciembre de 2024 dijo 'adiós' temporalmente a la competición, al separar caminos con Red Bull. Liam Lawson ocupó el puesto. Compartir equipo con Max Verstappen no se le hizo fácil y un año después ha arrojado luz sobre el asunto.

"Cuando llegué sabía cuál era mi rol y que el proyecto estaba diseñado para Verstappen", declaraba 'Checo' para 'Motorsport-Total'. Afirma que desde su llegada en 2021 no fue tratado igual que el neerlandés, pero no le quedó otra opción que adaptarse: "Cuando llegué, los puse nerviosos, pero era consciente de que había muchos intereses en juego y no podía ir contra el sistema".

El mexicano insiste en las dificultades que vivió siendo el piloto secundario de la escudería: "Lo que pasó con Red Bull fue, en definitiva, lo mejor que me pudo pasar. En las condiciones en las que me encontraba, era un gran reto estar allí... Los pilotos no duran mucho, nadie se acuerda siquiera de que tenía un segundo piloto".

Así se lo hizo saber al exdirector de Red Bull, Christian Horner al despedirse: "Muchísimas gracias por todo. Y lo siento mucho por quien venga después, porque va a ser extremadamente difícil para ellos".

Unas declaraciones que confirman la compleja situación que vivió Checo Pérez durante sus años en Red Bull, que llevaron al piloto a "ser inteligente y pensar a largo plazo".