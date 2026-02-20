Honda y Aston Martin se quedan sin piezas y limitan el rodaje de Lance Stroll: "Hemos adaptado el plan..."

Honda ha lanzado un comunicado en redes informando que el Aston Martin de Fernando Alonso se quedó parado por un problema en la batería.

Honda se ha quedado sin piezas. Suena absolutamente surrealista, pero es la verdad. El motorista de Aston Martin ha anunciado en un comunicado que no tienen más piezas y que por eso limitarán el rodaje de Lance Stroll en la última jornada de los test de Bahréin.

Los japoneses también han informado de "un problema relacionado con la batería" en el coche de Fernando Alonso, que se quedó parado este jueves cuando hacía simulación de carrera y acumulaba ya 28 vueltas.

Esto dice el comunicado de Honda: "Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One".

Este viernes sólo habrá tandas cortas: "Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas de la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas".

A primera hora de la mañana del viernes, con todos los equipos ya en pista, Aston Martin parecía no tener prisa. Lance Stroll ni estaba en el garaje.

Este comunicado de Honda demostró el motivo: no pueden rodar demasiado porque se han quedado sin piezas para Bahréin. Las cosas no pueden ir peor en el inicio de 2026 para el equipo Aston Martin.