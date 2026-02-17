Aston Martin rompe su silencio: así responden a las críticas de Stroll

El compañero de Fernando Alonso aseguró en Bahréin que están "a cuatro segundos de los mejores equipos".

"Estamos a cuatro segundos de los mejores equipos, cuatro segundos y medio": así de contundente se mostró Lance Stroll tras probar el ARM26 en Sakhir el pasado miércoles.

El canadiense, compañero de Fernando Alonso en la escudería británica, fue muy duro con su equipo, y su director de pista no ha dudado en responder al hijo del jefe.

Eso sí, en un tono 'light': "Los pilotos son lo más importante en todo esto. Por eso, debemos tomarnos en serio lo que dicen".

"Hay que escuchar sus problemas; es importante conocerlos, porque todavía hay un factor humano; con toda la ingeniería, con toda la energía que discutimos, hay un factor humano, y ese es algo que sigue siendo el factor más importante", ha señalado Mike Krack a 'RacingNews365'.

El luxemburgués entiende el enfado de su piloto: "Así que entiendo sus frustraciones. Entiendo que le gustaría estar en la pista; le gustaría ser el primero en la clasificación. Ese no fue el caso".

Krack, a modo de conclusión, apunta que confían en revertir la situación lo antes posible: "Depende de nosotros proporcionar las herramientas para hacerlo".