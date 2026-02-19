Fernando Alonso 'dispara' contra Honda: "No pudimos completar nuestro plan"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, en un comunicado emitido por Aston Martin, ha explicado que "un problema con la unidad de potencia que provocó la finalización anticipada de la sesión de la tarde".

"No ha sido el día más fácil"

Tras completar 40 vueltas en la jornada matutina de test de pretemporada este jueves en Bahréin, Fernando Alonso solo ha podido hacer 28 giros por la tarde.

A la altura de la curva 4, el asturiano se ha visto obligado a parar su AMR26 después de que el motor Honda dijese basta en la primera simulación de carrera que realizaba el equipo.

Ya por la noche, tras conocer que el fallo venía por la unidad de potencia nipona, que además iba limitada en términos de velocidad punta, Alonso se ha mostrado decepcionado con el día.

"No ha sido el día más fácil, con algunas interrupciones", ha señalado en un comunicado emitido por Aston Martin.

Seguidamente, ha señalado a Honda: "Era importante sumar kilómetros, pero lo acumulado no fue suficiente y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema con la unidad de potencia que provocó la finalización anticipada de la sesión de la tarde".

"Hay muchas cosas que debemos arreglar, pero sé que todos en la pista y en el campus están trabajando al 100% para encontrar soluciones", ha zanjado.

En dos semanas, del 6 al 8 de marzo, Australia abrirá el telón de la temporada 2026 de Fórmula 1. Poco margen de maniobra para Aston Martin.