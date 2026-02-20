La reveladora confesión de un campeón de MotoGP: "Márquez quiere tener más títulos que Rossi"

Marco Lucchinelli ha comentado la posibilidad de que el piloto catalán supere al italiano en cuanto a títulos mundiales en 2026. Sería su principal ambición y todo un "milagro".

Marc Márquez puede seguir haciendo historia en MotoGP. El piloto de Ducati afronta un 2026 en el que podría redondear a la decena sus títulos mundiales y superar a su eterno rival Valentino Rossi. Sobre esto se ha pronunciado Marco Lucchinelli, que afirma que "ser el número uno del mundo" sería el objetivo del catalán.

El expiloto recordaba sus tiempos en la competición con cariño y mencionaba que "no ha habido" ningún piloto que le recuerde a él. Aunque en sus comienzos se comparaba con dos de los nombres más grandes de la historia de la categoría reina: "Al principio yo también me parecía un poco a Márquez o a Valentino (Rossi)... Luego me perdí un poco por el camino".

"Hay que reconocerle el mérito", declaraba el campeón del mundial de 1981 sobre el piloto de Cervera. "No es que otros hayan ido muy rápido, sino que él ha ido muy rápido desde siempre. Salvo esos dos años en los que no le funcionaba el brazo", explicaba en una charla en los 'Caschi d’Oro'.

Para Lucchinelli, Márquez se adapta perfectamente a Ducati, donde podría consagrarse como mejor piloto de la historia: "Tiene un carácter 'de la Madonna' y quiere darse el gusto de ser el número uno del mundo y tener más títulos que Valentino. Si lo consigue, habrá logrado algo que solo se puede llamar un milagro, porque ha luchado contra todos los mejores pilotos".