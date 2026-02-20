Un hombre mata a su hijo de 10 años en Tenerife y hiere de gravedad a la madre

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles El atacante fue abatido y un agente está ingresado después de ser herido por el hombre con un machete, según ha confirmado la Guardia Civil a laSexta. No les constan antecedentes de violencia machista.

En el municipio de Arona, Tenerife, un hombre ha asesinado a su hijo de diez años y ha herido gravemente a la madre del niño durante la madrugada de este viernes. Los vecinos alertaron a la policía sobre un altercado en la vivienda a la 1 de la madrugada. Durante la intervención, la Guardia Civil tuvo que disparar después de que el hombre les amenazara con un machete, resultando un agente herido. El atacante murió, aunque no se confirma si fue por los disparos. Se investiga el caso como violencia de género, aunque no hay antecedentes por violencia machista.

Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona, en Tenerife, durante la madrugada de este viernes, dejando herida de gravedad a la madre del pequeño. Los vecinos alertaron de un altercado en la vivienda a la 1 de la madrugada.

La Guardia Civil ha confirmado a laSexta que, durante la intervención, los agentes tuvieron que efectuar varios disparos después de que el hombre les amenazara con un machete. Un agente resultó herido y se encuentra ingresado a la espera de ser intervenido, aunque su estado no es grave.

El atacante murió en la intervención de los agentes, pero la Guardia Civil no confirma que fuera a causa de los disparos.

La Guarcia Civil está investigando el suceso como un caso de violencia de género. El niño fue encontrado muerto una vez los agentes pudieron entrar en el interior de la vivienda. No les constan antecedentes por violencia machista.

