Un hombre mata a su hijo de 10 años en Tenerife y hiere de gravedad a la madre

Los detalles El atacante fue abatido y un agente está ingresado después de ser herido por el hombre con un machete, según ha confirmado la Guardia Civil a laSexta. No les constan antecedentes de violencia machista.

Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona, en Tenerife, durante la madrugada de este viernes, dejando herida de gravedad a la madre del pequeño. Los vecinos alertaron de un altercado en la vivienda a la 1 de la madrugada.

La Guardia Civil ha confirmado a laSexta que, durante la intervención, los agentes tuvieron que efectuar varios disparos después de que el hombre les amenazara con un machete. Un agente resultó herido y se encuentra ingresado a la espera de ser intervenido, aunque su estado no es grave.

El atacante murió en la intervención de los agentes, pero la Guardia Civil no confirma que fuera a causa de los disparos.

La Guarcia Civil está investigando el suceso como un caso de violencia de género. El niño fue encontrado muerto una vez los agentes pudieron entrar en el interior de la vivienda. No les constan antecedentes por violencia machista.

