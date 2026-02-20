Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años

Los detalles El actor alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más populares de la popular serie.

El actor estadounidense Eric Dane, famoso por su papel de "McSteamy" en la serie "Anatomía de Grey", falleció a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dane, quien anunció su diagnóstico hace casi un año, murió rodeado de sus seres queridos después de una valiente batalla, según confirmó su familia. Su interpretación en "Anatomía de Grey" lo catapultó a la fama internacional, consolidando su carrera en la televisión estadounidense. Posteriormente, participó en producciones destacadas como "The Last Ship" y "Euphoria". A pesar de su deterioro físico, Dane mantuvo su apoyo a la investigación sobre la ELA.

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC. Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie 'The Last Ship', donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en 'Euphoria', en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

