"Nunca descartes a Max": un expiloto de F1 desvela cuáles son los rivales de Verstappen en 2026

"¿Quiénes son tus rivales?": un expiloto de F1 desvela cuáles son los rivales de Verstappen en 2026

David Coulthard, subcampeón del mundial de Fórmula 1 en 2001, ha revelado una conversación privada con el piloto neerlandés acerca de qué equipos pelearán por el título junto a él.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 ha provocado diversos cambios en la competición. Además del tamaño y composición del motor de los monoplazas, el rendimiento de las escuderías ha variado bastante en comparación con la temporada pasada.

Equipos como Ferrari o Mercedes, que en 2025 experimentaron muchas dificultades, ahora se encuentran a la cabeza. Pese a estas modificaciones, el equipo que parece mantenerse en línea es Red Bull. Los austriacos continúan con un buen coche en el campeonato, y con Max Verstappen al volante siempre cuentan con un seguro.

Sobre cómo será la temporada del piloto neerlandés en 2026 y cuáles serán sus principales rivales ha hablado el expiloto David Coulthard. En declaraciones a 'talkSPORT', el británico fue preguntado acerca de si George Russell era el favorito y desveló unas palabras del propio tetracampeón del mundo.

"Hablé con Max Verstappen hace un par de días, y cuando le pregunté: "¿Quiénes son tus competidores?", dijo: 'Cualquiera con un motor Mercedes'", confesó Coulthard, revelando la respuesta del piloto de Red Bull.

Además de apuntar a aquellas escuderías que cuentan con los motores del fabricante alemán en sus monoplazas (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), el expiloto no descarta a Ferrari como una posible amenaza: "Ferrari ha sido bastante bueno en las tandas largas, así que tal vez un Lewis Hamilton recientemente recuperado recupere su forma y gane su octavo título mundial".

Por último, Coulthard, en respuesta al medio, no descartó que Russell tenga la oportunidad de llevar el título, aunque siempre sitúa a Verstappen como candidato. "Así que sí, ahora mismo, si tuvieras que hacer una apuesta, George Russell para campeón del mundo probablemente no sea una mala apuesta, pero nunca descartes a Max", sentenció el británico.