Cree que renovará
El jefe de la F1 se pronuncia sobre la posible retirada de Fernando Alonso: "No creo..."
Stefano Domenicali, jefe de la F1, dice que ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton se van a retirar pronto de la competición.
A Fernando Alonso le queda este año de contrato con Aston Martin y su futuro está en el aire. Si renovará o no por una temporada más dependerá sobre todo del rendimiento de su coche. Y de momento las noticias que han llegado desde Bahréin están muy lejos de ser buenas.
Pero el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cree que ni Fernando ni Lewis Hamilton se van a retirar pronto.
Así lo ha dicho en un encuentro con varios medios en Bahréin: "Lewis y Fernando son gigantes de nuestro deporte, grandes protagonistas y focos de la temporada. Están ante desafíos y oportunidades diferentes. Tengo dudas de que vayan a parar este año porque son luchadores y han demostrado que si tienen buenos coches y equipos, lucharán por más tiempo".
"No les veo retirándose, espero tener razón porque son un activo muy importante para la F1. Aunque cuando han venido pilotos jóvenes también han sido muy importantes para generaciones más jóvenes", dice el italiano, que conoce muy bien a un Fernando con el que trabajó en Ferrari.
"Primero, creo que no se van a retirar. Segundo, espero que no se retiren. Y tercero, si se retiran, que no lo creo, la nueva generación de pilotos capturará la atención de los aficionados muy rápido", dice contundente el CEO del Gran Circo.
Sobre Lewis Hamilton también hay dudas de si seguirá o no en F1. Su 2025, su debut con Ferrari, fue terrible. No victorias ni podios... y lejos de Charles Leclerc. Y si su rendimiento no mejora, el equipo de Maranello podría buscar otro perfil de piloto para colocar junto a Leclerc.