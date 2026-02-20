Vettel desvela su favorito al título de campeón de Fórmula 1 en 2026: "Sabe marcar la diferencia"

El expiloto ha comentado sus sensaciones respecto a la nueva temporada que arranca en apenas dos semanas. El alemán tendría claro su candidato al título, además de una interesante postura respecto a la nueva normativa.

Cada vez queda menos para el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1. Los equipos de la parrilla han podido poner sobre el asfalto sus coches hasta en tres test oficiales durante la pretemporada y son varias las escuderías que apuntan a liderar el campeonato.

Sin duda, Mercedes ha dejado buenas sensaciones, consiguiendo resultados muy positivos. El W17 de George Russel y Kimi Antonelli se postula así como uno de los principales candidatos al título y así lo comparte toda una leyenda de la Fórmula 1.

Nada más y nada menos que el cuatro veces campeón mundial Sebastián Vettel, que ha comentado sus percepciones previas a este año cargado de novedades. "¡George Russell y Mercedes!", respondía al ser preguntado acerca de su predicción del campeón, sus motivos: "Sé que es muy inteligente y se esfuerza mucho. Es tan inteligente que sabe qué tiene que hacer para marcar la diferencia".

Sobre el nuevo reglamento, el ex de Ferrari y Red Bull entre otros, también tenía unas palabras: "Estas regulaciones datan de 2015. Se han modificado de nuevo, en parte debido a los nuevos fabricantes. Esto ha añadido aún más complejidad. El problema ahora es la energía que se puede recuperar. Han implementado un montón de ajustes para disimularlo todo".

Mostraba de esta manera sus dudas acerca de la nueva era que inicia la competición y planteaba una pregunta sobre la que ya se han pronunciado varios pilotos del 'paddock' como Charles Leclerc: "¿Habrá aún menos adelantamientos?". Un problema que podría surgir de la nueva regulación y podría propiciar la "pérdida del ADN de la F1".

"El reto máximo es maniobrar los coches en las curvas. No es crucial si tienes 10 o 15 km/h más de velocidad en la recta. ¡Lo importante son las curvas!", reafirmaba el expiloto alemán para 'ServusTV', exponiendo claramente su postura.

Concluyó pronunciándose sobre los nuevos motores de biocombustible. Muy comprometido con el medio ambiente, Vettel defiende esta medida aunque avisa: " No debemos perder de vista el deporte en sí: los pilotos que lo representan y los espectadores que corremos el riesgo de perder. ¡La Fórmula 1 también tiene que dar espectáculo! Y no necesitamos una fiesta de combustible cada dos semanas".