¿Quién ha ganado el bote de La Primitiva (107 millones💰), el mayor de su historia?

Desde el 20 de septiembre, La Primitiva no ha tenido acertantes de primera categoría, por lo que el bote ha ido creciendo hasta alcanzar la máxima cantidad a la que el bote ha llegado en su historia.

Desde el 20 de septiembre de 2025, los sorteos de La Primitiva se han ido sucediendo, uno tras otro, sin que se registrara ningún acertante de primera categoría. Es algo que nunca había pasado en la historia, y se nota en el bote que ha ido acumulando el sorteo: para el de ayer, jueves 19 de febrero, se pusieron en juego nada más y nada menos que 107 millones de euros, el que ha sido, hasta la fecha, el mayor bote de la historia de La Primitiva.

¿Y quién se lo ha llevado? Nadie, por lo que el bote sigue creciendo. En el próximo sorteo, el del sábado 21 de febrero, se pondrán en juego 110 millones de euros, después de que entre los jugadores del sorteo de ayer nadie tuviera los seis aciertos más el reintegro, ni tampoco sólo seis aciertos.

Sí ha habido acertantes de segunda categoría, lo que implica acertar cinco números más el complementario, y han sido dos personas las que tienen en su poder boletos ganadores: los dos, además, validados en Madrid, aunque en diferentes puntos (en la calle Bolívar uno y en Cartagena, 124, el otro). El premio de esta segunda categoría ascendía a 139.662,25 euros.