Alonso tiene motivos para preocuparse: Newey, devastado en la reunión con el dueño de Aston Martin

Adrian Newey, devastado en la reunión con el dueño de Aston Martin

'DAZN' ha captado al jefe de Aston Martin reunido con el dueño del equipo, Lawrence Stroll, con Lance y con Enrico Cardile, director técnico.

Tras una muy mala jornada de test de pretemporada en el circuito de Sakhir en Bahréin, ha habido una reunión en la cumbre en Aston Martin.

En la misma, a la vista de todos los presentes en el paddock, estaban Adrian Newey, Lance Stroll, Lawrence Stroll y Enrico Cardile.

De los 'peces gordos' del equipo tan solo faltaban Fernando Alonso y Koji Watanabe, CEO de Honda, pero las caras de los presentes muestran la preocupación que hay en torno al AMR26.

En la imagen captada por 'DAZN', Lance Stroll y Adrian Newey toman la palabra ante la atenta mirada de Lawrence Stroll y Enrico Cardile.

El piloto canadiense le explica al ingeniero aparentes problemas que siente a bordo del monoplaza, y este, con una cara que era un poema, se muestra visiblemente preocupado. Vean el vídeo, porque más vale una imagen que mil palabras.