"Estoy pasando por un pequeño bajón": Sinner, más sincero que nunca tras caer en Doha

El tenista italiano ha confesado atravesar un momento complicado, aunque no pierde la esperanza y ya piensa en "recargar energías". Su objetivo de arrebatarle a Carlos Alcaraz el número 1 se disipa.

Jannik Sinner no está pasando por su mejor momento. El tenista italiano ha caído en los cuartos de final del ATP 500 de Doha ante Jakub Mensik (7-6, 2-6, 6-3) y su mala racha continúa presente en el circuito ATP.

El número dos del mundo no gana un torneo desde el pasado 16 de noviembre de 2025 contra Carlos Alcaraz en las ATP World Tour Finals, y ahora ha confesado estar atravesando "un pequeño bajón".

"Todo jugador tiene sus altibajos. He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no me preocupa. Sé que puedo jugar mejor al tenis, pero Jakub jugó y sacó muy bien. Todos tenemos altibajos en nuestros trabajos, así que no me preocupa", declaró Sinner en la rueda de prensa posterior al partido.

Pese a encontrarse cabizbajo, el tenista no pierde la esperanza y ya tiene la mente puesta en volver a lo alto. "Intentamos mejorar en cada torneo en el que participo: me gustaría llegar lo más lejos posible, pero es normal pasar por momentos difíciles; he tenido momentos aún más difíciles en el pasado. Sé cómo recuperarme", añadió Jannik.

Su próximo destino será Indian Wells, torneo que Sinner aún no ha logrado conquistar, y para el cual afirma estar trabajando. "Tenemos dos semanas para trabajar bien y recargar energías", concluyó el italiano.

Alcaraz, cada vez más lejos

Las derrotas ante Mensik y Djokovic en Doha y Melbourne, respectivamente, han perjudicado en gran medida a Sinner en su lucha por arrebatarle el número uno del mundo a Carlos Alcaraz.

Antes de comenzar el Open de Australia, primer Grand Slam del año, el italiano se encontraba 2.850 puntos por debajo de Carlitos, pero ahora esa distancia aumentará.

Incluso, si ambos disputan los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, salvo repentina lesión, y Sinner es capaz de llevarse ambos torneos, Alcaraz mantendría el primer puesto del ranking ATP. Además, el murciano igualará el número de semanas consecutivas que logró Jannik de 66 semanas como número uno del mundo.