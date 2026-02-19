Aston Martin confirma que Honda ha sido el culpable del 'KO' de Fernando Alonso en los test de Bahréin

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone, ha explicado que el abandono del asturiano se ha debido a "un problema con la unidad de potencia".

"Ha sido un día difícil, sobre todo porque teníamos un plan de entreno muy ambicioso con muchísimas cosas que se nos habían quedado en el tintero sin probar": así de sincero se ha mostrado Pedro de la Rosa tras finalizar la segunda jornada de test de pretemporada de esta semana en Bahréin.

El expiloto ha lamentado que el AMR26 haya dejado tirado a Fernando Alonso en plena simulación de carrera y ha señalado directamente al proveedor de motores, Honda.

"Una lástima porque era el último día de Fernando. Mañana será un día comprimido y ambicioso. Al final, un problema con la unidad de potencia. Están investigando todavía qué ha ocurrido, son gajes del oficio", ha señalado Pedro.

Eso sí, el embajador ha querido restarle algo de hierro al asunto: "Hoy en día vas a entrenar aquí en Bahréin y parece una carrera, entonces tienes un problema en la unidad de potencia y parece que haya que hacer un comunicado de prensa para ver qué te ha pasado. Antiguamente cuando íbamos a entrenar a nadie le importaba, no había cámaras, eran los gajes del oficio sobre todo en una temporada buena".

Sobre cómo está el piloto ovetense, que ya no se volverá a subir al AMR26 hasta los primeros libres de Australia, De la Rosa ha explicado que "es un tipo muy duro y ante las adversidades siempre se crece".

"Han quedado muchas cosas pendientes. Tenemos mañana, es verdad, pero no con Fernando. Al final lo que intentas es que los dos pilotos vayan lo mejor preparados a Australia y hoy no se lo hemos dado a Fernando", ha zanjado.