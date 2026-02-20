Ahora

Vida extraterrestre

Donald Trump ordena desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

La decisión de Trump llega tras los comentarios de Barack Obama en los que aseguró que los extraterrestres "son reales", aunque reconocía que él no los había visto. Según Trump, Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

El presidente de EEUU, Donald Trump, baila durante un actoEl presidente de EEUU, Donald Trump, baila durante un actoReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre. Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados. El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Asamblea de Venezuela aprueba por unanimidad la histórica ley de amnistía para presos políticos
  2. Los "comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía: "Era un tocón"
  3. La detención del expríncipe Andrés provoca la mayor crisis del reinado de Carlos III: qué le espera al exduque de York y qué hay detrás de su arresto
  4. Todo menos hablar de Gaza: Trump aprovecha su Junta de Paz para presumir de gestión entre los elogios de sus palmeros
  5. Vecinos de la calle Tribulete (Madrid) hacen historia y sientan en el banquillo a un fondo buitre por acoso inmobiliario
  6. Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años