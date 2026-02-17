El discurso de Red Bull que nadie se cree: ¡se colocan como cuarto equipo!

Mientras que sus rivales les consideran incluso la referencia de la parrilla, en Red Bull se ven por detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren.

Al finalizar la primera semana de test en Bahréin muchos protagonistas coincidieron en localizar al favorito: Red Bull. Lo dijo Mercedes, que parece esconderse, también el equipo Ferrari y los McLaren. Pero los chicos que lidera Max Verstappen se esconden con un discurso que nadie se cree.

Pierre Wache, director técnico, ha dicho en 'Motorsport' que se ven en cuarta posición en la parrilla.

"Es difícil decir dónde estamos, pero desde luego no somos la referencia. Vemos claramente a los tres mejores equipos: Ferrari, Mercedes y McLaren están por delante de nosotros. Por lo que parece, según nuestro análisis, estamos por detrás", dice uno de los jefes de Red Bull.

No quieren adelantarse, pero de momento se ven lejos de los mejores: "Ahí es donde creemos que estamos, pero es difícil decirlo sobre los demás por el plan de trabajo de cada uno, el nivel de combustible que llevan, el nivel de potencia que utilizan. Es complicado afirmarlo, pero este es nuestro análisis actual".

"Yo nunca estoy contento con mi propio trabajo. Claramente, tenemos algunas mejoras que hacer, algunos retos con este tipo de reglamento. Con el nivel de agarre, que es bastante bajo, y el nivel de carga aerodinámica, que es muy bajo. El reto de gestionar la tracción a la salida de curvas lentas es muy alto, y podría ser una de las claves", explica Wache.

Sobre la potencia de los motores, ve a Ferrari y a Mercedes en cabeza: "Algunas velocidades punta también son interesantes en Ferrari y Mercedes, especialmente con poco combustible".

"Tenemos que reconocer el trabajo fantástico que han hecho los ingenieros del motor. Y ser capaces, como 'start-up' de fabricar un motor y no quedar en ridículo en pista es un logro enorme", sentencia uno de los hombres más importantes de Red Bull.