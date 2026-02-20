"Una carrera urbana suena bien": llamativo mensaje Acosta sobre el nuevo circuito de MotoGP

El piloto español ha recibido la noticia del cambio en el calendario de forma positiva, sobre todo porque le "encanta la Isla de Man". A su vez, Maverick Viñales también acepta la decisión.

El cambio de circuito en el calendario de MotoGP ha supuesto un jarro de agua fría para muchos pilotos, expilotos y figuras de la competición. El mítico trazado de Phillip Island experimentará este año su último Gran Premio en la categoría reina en sustitución del Circuito Urbano de Adelaida.

En acuerdo con el Gobierno de Australia del Sur y la Ciudad de Adelaida, MotoGP aprobó cambiar el circuito de la carrera a partir de 2027 hasta 2032. De esta forma, por primera vez en la historia de la competición, los pilotos correrán en una pista urbana.

Pese a las críticas de expilotos como Casey Stoner o pilotos como Miguel Oliveira, en las que destacan que "Phillip Island es insustituible", otros corredores aprueban la decisión. "Una carrera en un circuito urbano suena bastante bien, sabiendo que me encanta la Isla de Man", ha afirmado Pedro Acosta en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Al final creo que es la única pista legendaria que sigue en el calendario, un circuito de los viejos tiempos. Es bastante triste perderla y ver que muchos (circuitos) pueden quedar fuera del calendario", añade el piloto español.

Además de Acosta, sus compañeros de KTM han tenido opiniones diversas sobre la supresión del mítico circuito. "Obviamente, Phillip Island es un circuito precioso, pero si el campeonato cambia, seguro que hay una razón. Aún no he hablado con los responsables del Mundial, pero hay que afrontarlo de forma positiva", comenta Maverick Viñales.

Enea Bastianini también ha mostrado su postura en relación con la decisión de la organización. "Dejar Phillip Island será una pérdida brutal", apunta el piloto italiano.