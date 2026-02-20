El mensaje de Max Verstappen para Aston Martin y Honda: "No puedo decir mucho, pero..."

El piloto de Red Bull le desea suerte a Honda, el motor con el que fue campeón: "Quiero que les vaya muy bien".

Aston Martin es seguramente el peor equipo de la pretemporada. Incluso por detrás de Cadillac, que se están estrenando en la Fórmula 1. El motor Honda no tiene potencia y la caja de cambios también necesita un desarrollo importante para llegar a los mejores. Pero hay alguien que cree... y no está en el equipo.

Es Max Verstappen, piloto de Red Bull, que conoce muy bien a Honda. Ha conseguido sus cuatro títulos mundiales con esa unidad de potencia y está convencido de que volverán a triunfar en la competición.

En 'Motorsport', Max dice que su deseo es que Honda tenga todo "bajo control": "No sé exactamente qué están haciendo o qué está pasando. Por supuesto, espero que lo tengan todo bajo control, pero no lo sé".

"No puedo decir mucho sobre su situación actual, pero siempre prefiero que a Honda le vaya muy bien", apunta el piloto de Red Bull.

El neerlandés sabe cómo trabaja Honda y está convencido de que remontarán. Aunque ahora necesiten varios meses para arreglar unos problemas que están complicando su pretemporada en los test de Bahréin.

Están muy atrás...

El Aston Martin ni es rápido ni es fiable. En la jornada del jueves Fernando Alonso completó tandas cortas en la sesión matinal, con tiempos lentos; y por la tarde se quedó parado en la simulación de carrera cuando acumulaba 28 vueltas.

Lance Stroll finaliza el test este viernes rodando todo el día. Y el siguiente reto ya será el Gran Premio de Australia, la primera cita oficial de la temporada.