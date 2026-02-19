La detención del expríncipe Andrés provoca la mayor crisis del reinado de Carlos III: qué le espera al exduque de York y qué hay detrás de su arresto

Las causas La complicidad del expríncipe Andrés con las barbaridades de Epstein ya se sabían, pero desde este jueves otra sospecha se cierne sobre él: la de que se valió de su puesto público como enviado comercial de Reino Unido para acceder a documentos sensibles del Gobierno y enviárselas a su amigo.

El rey Carlos III enfrenta una crisis tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Andrés fue arrestado en su residencia de Sandringham por sospechas de mala conducta en un cargo público, tras ser acusado de revelar información confidencial al pederasta. La policía registró varias de sus propiedades en busca de pruebas. El monarca británico ha expresado su apoyo a las autoridades y ha asegurado que "la ley debe seguir su curso". Mientras tanto, el expríncipe niega las acusaciones, pero los escándalos empiezan a pasarle factura, con la posibilidad de enfrentar cargos de alta traición.

En una de las imágenes de este jueves, el rey Carlos III ha hecho como que no escuchaba las preguntas de los ciudadanos sobre la noticia del día: la detención de su hermano el expríncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El monarca británico ha tratado de aparentar normalidad en el acto previsto en su agenda, pero no ha tenido mucho éxito.

No solo han detenido a Andrés Mountbatten Windsor —quien tras más de diez horas en una comisaría de Norfolk ha salido la tarde de este jueves— sino que los agentes también se han pasado horas registrando su domicilio. Han removido cajones y buscado documentación en su casa de Sandringham, la residencia que el rey le prestó tras despojarle de los títulos reales y expulsarle del Palacio de Windsor.

El rey Carlos III vive ahora la mayor crisis de su reinado. La complicidad del expríncipe Andrés con las barbaridades de Epstein ya se conocía, pero desde este jueves otra sospecha se cierne sobre él: la de que se valió de su puesto público como enviado comercial de Reino Unido para acceder a documentos sensibles del Gobierno y enviárselas a su amigo Jeffrey Epstein, según la información de 'The Guardian'.

El monarca sí ha enviado una respuesta por escrito en la que ha asegurado que las autoridades cuentan con su apoyo, su cooperación "incondicional" y se muestra tajante: "La ley debe seguir su curso". Declaración que se parece bastante a nuestro mítico "la ley es igual para todos" de Juan Carlos I sobre Urdangarin.

Carlos III ha emitido el comunicado solo dos horas después de conocer la noticia de la detención del expríncipe Andrés porque, según la Agencia Associated Press, la policía no le dio el chivatazo de que iban a arrestarle. Mientras, la última imagen del arrestado, según la agencia Reuters, es del 2 de febrero en el Palacio Windsor y montando a caballo justo antes de mudarse. Pero lo que Andrés Mountbatten creía que era una mudanza de mansión a mansión, puede acabar siendo de mansión a prisión.

Se da la coincidencia además de que este jueves el exduque de York cumple 66 años, con lo que queda claro que no todos los cumpleaños traen regalos, el suyo ha traído una detención: a primera hora de la mañana y en su propia casa, aunque la Policía ha evitado dar muchos detalles de la operación. "Ha sido arrestado un hombre de Norfolk sexagenario por sospechas de mala conducta en un cargo público", dice escuetamente el comunicado policial.

Está acusado de revelar información confidencial del Reino Unido al pederasta Jeffrey Epstein cuando trabajaba de enviado especial de Comercio para el Gobierno británico. "La Casa Real dice que les pilló por sorpresa, pero ya empezaron ayer por la noche los rumores a nivel global de la trama Epstein", ha afirmado a laSexta la periodista experta en Casa Real Ana Polo.

En varios correos electrónicos con fecha de 2010 Andrés comparte informes de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur. En otros, por ejemplo, desvela un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en Afganistán. Unos documentos por los que la policía ha estado todo el día registrando varias propiedades del exduque de York. Entre ellas, la de Norfolk y Berkshire.

Los correos del expríncipe Andrés a Jeffrey Epstein.

Mientras, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha querido dejar muy claro que "nadie está por encima de la ley". Así se ha sumado al comunicado del rey Carlos III y ha pedido que la justicia siga su curso. Porque al Reino Unido los escándalos del exduque de York vinculados a Epstein ya le están pesando. "En Reino Unido hablan de la necesidad de un exilio porque ya es demasiado, es totalmente la punta del iceberg", ha agregado Polo.

Aunque el exduque de York sigue negando cualquier irregularidad, la realidad es que los escándalos empiezan a pasarle factura. Ahora le va a ser difícil librarse del banquillo siendo el primer miembro de la realeza en la historia moderna en ser arrestado.

¿Qué le espera ahora?

Tras su salida de comisaría se confirma que el proceso cumple los plazos, ya que los expertos apuntaban a laSexta que el exduque de York podría estar retenido menos de 12 horas, ya que no se encontraba en una celda, sino en una sala de custodia donde no se suele pasar la noche. Y, efectivamente, Andrés Mountbatten ha permanecido algo más de diez horas.

Ahora, según los plazos, puede pasar hasta un año hasta que se decida que las pruebas recabadas este jueves por la policía, que irán primero a un servicio fiscal, son los suficientemente contundentes como para una apertura de juicio. Estas pruebas tienen que demostrar la existencia de una negligencia, es decir, que ha actuado conscientemente o que hay un perjuicio muy grave para el país.

De lo que principalmente se le acusaría es de revelación de secretos como cargo público, por lo que puede pasar hasta un año, aunque debido a la relevancia pública quizás sea antes. Y, yendo un poco más allá, este caso podría acarrear al expríncipe un delito de alta traición, que conlleva cadena perpetua.

Los lazos de Andrés con Epstein

En 2015, Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, presentó una demanda civil contra Maxwell, mencionando a Andrés como uno de los hombres con quienes fue obligada a tener relaciones sexuales cuando era menor de edad. Giuffre afirmó que Epstein y Maxwell la traficaron internacionalmente y que Andrés abusó de ella en tres ocasiones: en Londres, Nueva York y la isla de Epstein. Ella solo tenia 17 años. El 25 de abril de 2015 se suicidó.

En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre para que ella retirara la demanda. No reconoció su culpabilidad, pero acordó pagar una suma de 16 millones de euros para poner fin al caso. También niega las acusaciones de parte de otras víctimas que estaban en estas fiestas a las que dice no haber ido pero que las fotos desmienten.

"Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. En nombre de nuestra hermana, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía de Thames Valley del Reino Unido por su investigación y la detención de Andrés Mountbatten-Windsor. Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por vosotros", señala el comunicado de la familia de Giuffre.

