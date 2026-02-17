La frase de Alonso en 'Jugones' que ahora cobra mucha importancia: "Los equipos mejorarán varios segundos..."

El piloto asturiano, en su charla con 'Jugones' tras la presentación del Aston Martin, ya dijo que algunos coches podrían encontrar varios segundos de mejora durante la temporada.

Aston Martin, de momento, está lejos de los mejores. A más de cuatro segundos. Lo recalcó Lance Stroll en los test de pretemporada de Bahréin y se confirmó en la pista. Y hay una frase que Fernando Alonso le dijo a 'Jugones' que ahora cobra mucha más importancia.

Dijo el piloto asturiano que los equipos serán capaces de "encontrar varios segundos de mejora" durante la temporada. Y eso es precisamente lo que necesita Aston Martin.

"Hay que tener los pies en el suelo. A ver dónde estamos. Habrá segundos de mejora entre la primera carrera y la carrera 10. Necesitamos una buena evolución y una segunda mitad de año muy fuerte eso me ilusionaría para el año siguiente", le comentó el piloto asturiano a Raúl Rojo.

Tampoco descartó el piloto asturiano ampliar su aventura en la Fórmula 1 un año más. Sobre todo si Aston Martin va de menos a más. Y ese es el objetivo que tiene Adrian Newey.

"Si vemos una mejora clara, una ascensión clara... tienes más oportunidades de hacer un año más. Año a año. A disfrutar y lo que venga el año siguiente se verá", dice Fernando.

