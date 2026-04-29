Una leyenda de la F1 carga contra la nueva normativa: "Algunos adelantamientos son totalmente falsos"

Nigel Mansell, campeón del mundo de F1 en 1992, muestra su descontento con los nuevos coches: "Ahora mismo es muy peligroso".

La nueva regulación de coches sigue generando mucha polémica. Con el GP de Miami a la vuelta de la esquina, la Fórmula 1 ya ha anunciado cambios para el fin de semana en el circuito americano. Unas modificaciones que podrían cambiar el discurso en torno a una nueva eraque está siendo muy criticada.

El último en unirse a la lista de 'haters' de la nueva normativa ha sido Nigel Mansell. El expiloto británico, campeón del mundo en 1992 con Williams, ha hablado sobre la nueva regulación de coches: "Siento muchísima empatía por los pilotos. Creo que ahora mismo es muy peligroso. Ya hemos tenido un accidente terrible en Japón, del que salimos relativamente bien parados, y eso fue suerte. Oliver podría haber salido muy malherido".

"Puede que me critiquen por decir esto, pero, lamentablemente, algunos de los adelantamientos son totalmente falsos. Quiero decir, algunos adelantamientos parecen geniales, pero al salir de la siguiente curva, el coche te adelanta a toda velocidad y el otro coche retrocede porque el ordenador te da la potencia extra en el momento equivocado", comentó Mansell, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'

Además, el expiloto de 72 años ha querido contradecir a Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1. Domenicali comentó hace unas semanas que no entendía las críticas alrededor de la nueva normativa, ya que incluso en los años 80 y 90 ya había que ahorrar combustible. "Nosotros no reducíamos la velocidad entre 50 y 70 km/h al entrar en las curvas más rápidas. Así que, sinceramente, es un poco exagerado comparar ambas cosas", comentó el campeón del mundo.

Siguiendo con esto, el expiloto de equipos como Williams o Ferrari, ha mostrado su acuerdo con las críticas de algunos aficionados hacia la nueva reglamentación. "Creo que hay que tener mucho cuidado porque, olvídate de mí, yo no importo, pero los aficionados de todo el mundo... Sé que muchísimos de ellos están muy enfadados. Y, para ser justo con los aficionados, estoy de acuerdo con ellos", concluyó Mansell.