El jefe de la F1 no entiende las críticas: "La gente tiene poca memoria"

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, habla sobre toda la polémica generada con la nueva era de la categoría reina y del peso de las palabras de Verstappen

La nueva era de la Fórmula 1 ha estado envuelta en polémica. Las críticasa los nuevos motores 50% combustión y 50% eléctrico han estado a la orden del día desde que comenzó la temporada. Pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz ya han mostrado su desacuerdo con esta nueva normativa exigiendo cambios lo más pronto posible por parte de la FIA y la F1.

Sin embargo, para Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, no hay tanta negatividad en torno a la nueva era de la categoría, sino todo lo contrario: "Veo un resultado increíble en términos de positividad por parte de la mayor parte de la afición en cuanto al efecto que eso tiene en las carreras".

"Sin duda, acepto las críticas relacionadas con ciertas situaciones que tenemos que gestionar, principalmente en lo que respecta a la clasificación. Esa es un área en la que estamos trabajando estas semanas, junto con los pilotos y los equipos, coordinados por la FIA, para ver cuál podría ser el ajuste adecuado sin perder el rumbo. Lo estamos gestionando de la manera correcta, sin pánico, con una base sólida, estando preparados para contar con diferentes opciones", dijo Domenicali, en una entrevista para 'Motorsport.com'.

Este mes parón y tras el accidente de Oliver Bearman en Japón, tanto la FIA como la F1 están haciendo distintas reuniones para ver que aspectos del reglamento pueden cambiar. Aunque para el italiano, esto debe ser algo conjunto: "Creo que las conversaciones que se han mantenido desde hace muchos meses con la FIA, con los equipos y ahora aún más con los pilotos, van por buen camino. Hay reuniones previstas, de hecho esta semana y también la próxima antes de Miami, para ver qué se puede hacer para mejorar o ajustar la situación".

"Esperemos que, antes de Miami, la FIA nos informe de cuál sería el ajuste que se llevaría a cabo teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es la clasificación, intentar ir al máximo de potencia o de frenada, sea lo que sea. Y, por otro lado, por supuesto, asegurarse de que ciertas preocupaciones que los pilotos han destacado se solucionen de la manera adecuada", añadió el presidente del 'Gran Circo'.

"Criticar por criticar no ayuda a nadie"

Una de las críticas más repetidas sobre esta nueva F1 es la artificialidad de unos adelantamientos que dependen de la batería, algo que Domenicali no entiende: "Lo que no me gusta es la gente a la que le encanta criticar. Criticar por criticar no ayuda a nadie y realmente no tiene ningún efecto. ¿Qué es artificial? Un adelantamiento es un adelantamiento".

"La gente tiene poca memoria, porque en la era de los turbos de los años 80, había que ahorrar combustible en la carrera porque, de lo contrario, el depósito era demasiado pequeño. Y eso forma parte del juego. Así que, como he dicho, hay que tener en cuenta todo, pero tener una dirección clara de lo que se quiere hacer en el futuro", comentó el italiano de 60 años.

Verstappen, el escuchado

Max Verstappen ha sido probablemente el piloto que más ha criticado la nueva F1. El descontento del neerlandés es tal, que incluso ya se está hablando de la posibilidad de que en 2027 no esté en la parrilla. Aunque para Domenicali, 'Mad Max' es un piloto al que hay que escuchar: "Creo que con Max hemos hablado muchas veces".

"Es el mejor piloto, es campeón del mundo varias veces y, por supuesto, hay que escuchar su opinión. Pero, claro, él sabe que su opinión también tiene peso. Y tiene que respetar ese peso porque a veces algunas personas pueden malinterpretarlo. Y esto es algo que no debemos permitir que suceda", concluyó Domenicali.